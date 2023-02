Pablo Lyle: condenan a 5 años de cárcel al actor mexicano en Miami por homicidio involuntario

Disculpa a la familia

"Su pariente perdió la vida por algo que yo hice, algo que estará conmigo; es algo que me acecha cuando voy a dormir en la noche, y sigue ahí cuando me levanto por las mañanas", aseguró.

La esposa de Lyle, Ana Araujo, también tomó la palabra en la audiencia, para defender que su marido no es violento y que lo que le hizo a Juan Hernández no lo define como persona.

"Estoy muy orgullosa de ti, Pablo, porque para muchos puede ser fácil juzgar una reacción inconsciente de unos cuantos segundos que no te definen como persona, pero no todos pueden ver lo que yo he visto. He sido testigo de tu dolor, tu sufrimiento y tu espíritu. Siempre te lo he dicho, eres un corazón con patas. Eso es Pablo", expresó Araujo en español junto a una traductora.