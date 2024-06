"Para Israel y Hamás, el fin de la guerra en Gaza se ha convertido en un mortal juego de supervivencia"

Sin prisa

La primera fase, como la describió Biden, supondría la liberación de decenas de rehenes, tanto los que están vivos como los que no . Este sería un gesto ampliamente bienvenido en un país en el que el hecho de no haber logrado la liberación de todos los secuestrados por Hamás es, para muchos, una mancha moral flagrante en la gestión de la guerra.

El dilema de Hamás

"Un acuerdo que deje a Hamás es un gran fracaso", afirmó. “Ocho meses después, cuando no se ha logrado ninguno de los objetivos de la guerra (no se acabó con Hamás, ni se regresó a todos los rehenes, ni las fronteras se aseguraron), no quiere poner fin a la guerra. Pero también entiende que no puede dejarlo hasta las próximas elecciones israelíes en 2026”.