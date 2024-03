"Pasé 13 días secuestrado por una banda en Haití y mi esposa negoció mi liberación": la odisea de un chileno que vive en Puerto Príncipe

La experiencia que vivió este chileno de 34 años en junio de 2023 se ha vuelto cada vez más común en un país donde el caos y violencia no conocen límites.

“Esto parece una guerra civil” , agrega. “Las bandas han crecido tanto en la cantidad como en la fuerza y están llegando a niveles que antes no se habían visto”.

Por ahora, no tienen planes de abandonar Puerto Príncipe pese al aumento de los secuestros, las extorsiones, las violaciones y los asesinatos.

Están en medio del proceso de adopción de tres de sus cuatro hijos y, mientras eso no se concrete, quieren permanecer en el país.

"El secuestrador estaba muy nervioso"

No solo han aumentado los tiroteos, también los secuestros. Así lo vivimos nosotros aquí en Puerto Príncipe.

Al principio no le dimos tanta importancia, pero el año pasado los secuestros comenzaron a llegar cada vez más cerca de nuestra casa.

Íbamos para allá en el auto, cuando a tres cuadras de la casa dos jóvenes en moto me bloquearon el paso y me amenazaron apuntándome con un arma. Gracias a Dios le permitieron a mi hija que se fuera.

Eran jóvenes, yo creo que tenían entre 17 y 20 años. Uno de ellos tomó el volante del auto y me obligó a sentarme en el asiento de atrás. Me vendaron los ojos. El secuestrador estaba muy nervioso y el auto se cayó en una zanja. Estuvimos parados como 15 minutos ahí, mientras el chico intentaba hacer andar el auto.

En su nerviosismo, el joven, sin darse cuenta, dejó el arma al costado, es decir, la dejó a mi alcance. En más de una ocasión pensé, “bueno, puedo tomar esta arma”. Fue una confrontación en mi interior porque en mi caso, sentía que no era la forma de resolver el problema.

Al final, decidí no tomar el arma.

El chico finalmente logró sacar el auto de la zanja y echarlo a andar. Entonces me llevaron a un lugar que estaba en las faldas de una montaña.

“Si tiene que pasar, pasará"

Lo primero que vi cuando me sacaron la venda de los ojos fue a otro hombre secuestrado que estaba tendido en una cama.

Nos tenían en una casa oscura y a medio construir. Me dejaron ahí, hasta que unos minutos después llegó el jefe de la banda y me dio permiso para hacer una llamada. Le dije a mi esposa en un par de segundos que estaba bien, que no se preocupara, que tuviera paz.