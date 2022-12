Pedro Castillo: un juez en Perú dicta 18 meses de prisión preventiva para el expresidente

El magistrado también estableció la comparecencia periódica del ex primer ministro Aníbal Torres, a quien le impuso una fianza y le restringió sus movimientos.

"Vacancia y proceso ilegales"

Los abogados de Castillo no participaron en la audiencia virtual de este jueves, argumentando que la vacancia de su representado fue ilegal , al igual que el proceso que se está llevando en su contra.

El abogado de oficio que se le asignó a Castillo indicó que su patrocinado no llegó a cometer el delito de rebelión, debido a que no se alzó en armas. Asimismo, aseguró que no existe peligro de fuga.