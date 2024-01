Peso Pluma, el fenómeno musical mexicano que genera polémica en Chile por su supuesta "apología a la narcocultura"

El cantante nacido en 1999 en Zapopan, Jalisco, no usa el típico sombrero texano, tampoco sacos coloridos o botas altas, sino que va por la vida con el atuendo que han hecho común algunos exponentes de la música urbana, como gorras y zapatillas deportivas.

“A mí me gusta chambear. Y si la orden es matar, eso no se cuestiona”, dice, por ejemplo, en la canción Gavilán II.

En 2022, despertó críticas en su propio país por “El Belicón” , un “narcorrecorrido” que se volvió viral en TikTok y que fue cuestionado por sus letras violentas y explícitas relacionadas al mundo del narcotráfico. El tema, no obstante, marcó el inicio de su exitosa carrera.

¿Cómo comenzó la polémica en Chile?

El texto rápidamente provocó reacciones en un momento sensible para el país sudamericano que está atravesando por una grave crisis de seguridad.

La petición, sin embargo, no tuvo éxito. Los organizadores del festival han argumentado que no cancelarán su show pues no incurrirán "en ningún tipo de censura ni discriminación".