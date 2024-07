"Podemos crecer infinitamente en un planeta finito": qué es el 'dilema del crecimiento' que plantea el economista británico Daniel Susskind

Lo interesante es que antes de los años 50, no mucho tiempo atrás, casi ningún político o economista hablaba del crecimiento económico. Esta idea de que tenemos que buscar incansablemente el crecimiento económico es muy reciente.

La respuesta corta es la guerra. En los años 40, con la Segunda Guerra Mundial, el gobierno británico tenía que dilucidar cuánto de la economía podía destinarse a la guerra. Entonces, se dio cuenta de que no tenían una manera de medirlo.

Ahora bien, el PIB no es lo mismo que el crecimiento. El PIB es una foto estática sobre lo que produce una economía en un momento, pero el crecimiento se refiere a la implacable búsqueda de aumentar el tamaño del PIB.

Lo que convirtió a esa idea en una prioridad fue la Guerra Fría. Lo interesante es que no era una guerra tradicional, por lo que no había medidas confiables para saber quién estaba ganando. En esta batalla entre Estados Unidos y los soviéticos, el nivel de crecimiento en sus economías se convirtió en una especie de medida sobre quién iba ganando.

Pensando en esta obsesión por el crecimiento infinito, esta idea de crecer sin límites, me hace preguntarme algo muy básico, ¿por qué tenemos que crecer? Mucha gente dice ¿y a mi qué me importa si el país crece o no crece?