Por qué el padre de Tutankamón fue tan odiado que el joven faraón tuvo que cambiarse el nombre

Pero Tuntankamón, el niño rey que gobernó en el siglo XIV a. C, no nació con ese nombre, sino con el de Tutankatón .

Herejía

Otra capital

Arte revolucionado

Persecusión religiosa

"Se lo pedí pero no me respondió. No me ha mandado la ayuda que necesito", se queja el gobernante desesperado, en vano, pues Akenatón nunca envió la ayuda y el Estado cayó en manos de los hititas.