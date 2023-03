Por qué el vinagre es tan buen remedio para limpiar

El truco es parte de una tendencia viral en las redes sociales llamada # c leantok . En los videos se muestra a "gurús" que comparten ideas simples para limpiar la mugre y dejar las superficies brillantes.

Pero aunque hay miles de productos de limpieza comerciales, muchos de estos influencers eligen usar vinagre. Desde quitar grasa a las ventanas hasta lavar fresas o transformar baños, parece que no hay nada que este ingrediente doméstico no pueda solucionar.

Sus ventajas

En referencia a la limpieza, el activo más útil del vinagre es su acidez: lo suficientemente suave como para no dañar las telas y las superficies, pero lo suficientemente fuerte como para eliminar las manchas y los sucios difíciles.

Cuidado en ciertas superficies

¿Se puede usar vinagre para limpiar aparatos electrónicos?

No se recomienda el vinagre para limpiar el interior de los artículos electrónicos, porque es un líquido ácido que puede corroer las piezas metálicas .

Incluso el vinagre se puede usar en las pantallas táctiles de computadoras portátiles y teléfonos, que normalmente no se pueden limpiar con líquidos a base de alcohol fuerte.

En el cine

"No necesitas mucho, solo un bastoncillo de algodón y algo de paciencia", dice. "Y tendrás una sensación de asombro a medida que el ácido elimina suavemente la corrosión, dejando las puntas del bastoncillo de un color azul verdoso. Ciencia en acción".

"Para el compartimento de la batería no hay alternativa mejor ni más barata. A menos, por supuesto, que tengas un limonero en tu jardín", agrega.

"También lo he usado en algunos lentes que tenían una neblina severa. No es mi primer recurso. Pero si tengo un problema real y un lente está tan mal que no hay nada que perder, probaré con acetona o vinagre", sostiene.