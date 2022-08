Por qué hice un video irónico sobre mi diagnóstico de cáncer de pulmón

"Es mi manera, no me tomo las cosas demasiado en serio", le dice la jubilada a BBC News Brasil.

Las décadas de fumar

" Yo fumaba mucho, casi dos paquetes de cigarrillos al día . Ya no podía caminar bien porque me faltaba mucho el aire", cuenta.

"Me tomé bien el diagnóstico y el tratamiento. No lloré y no me desesperé", dice Inês.