Por qué Italia decidió abandonar el megaproyecto de la Nueva Ruta de la Seda de China

¿Caramelo envenenado?

Aunque Italia no era el primer país europeo en sumarse a la iniciativa (otros 17 también lo han hecho), sí fue el único miembro del G7 , la asociación que reúne a las siete democracias y economías más desarrolladas del mundo, en dar ese paso.

Justo el mes pasado el presidente estadounidense Joe Biden se refirió a la “trampa de la deuda” y pidió a los países latinoamericanos no caer en ella, al tiempo que prometió miles de millones de dólares a la región que serán canalizados a través de instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Un negocio que no dio dividendos

Desde Roma han dejado claro que la decisión la tomaron para proteger los intereses nacionales y porque el acuerdo no dio los resultados esperados.

“La Ruta no es una prioridad para nosotros (…) no nos ofrecía una perspectiva ventajosa ”, declaró el ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani, a la prensa local.

Además, la lluvia de dinero prometida por China, la cual en algún momento se calculó en US$ 22.000 millones, jamás se produjo.

“ La integración económica entre los dos países no ha avanzado de un modo considerable ni por la parte del comercio ni en lo que respecta a la inversión”, afirmó la economista española Alicia García Herrero, quien es responsable de la región Asia Pacífico en el banco de inversión francés Natixis.

“Uno de los objetivos del memorando era reequilibrar la relación comercial desigual, pero después de cuatro años no ha cambiado nada ”, agregó la experta, quien en un artículo publicado por el Real Instituto Elcano de España, señaló que las autoridades italianas tenían pocos motivos para continuar dentro de la Ruta.

Un momento poco oportuno

No obstante, como el paso dado por las autoridades italianas no tiene precedentes, no es descartable que pueda complicar los ya tensos vínculos entre Europa y China.