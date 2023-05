Por qué la corona británica se niega a devolver el cuerpo del joven príncipe Alemayehu de Etiopía, enterrado en el castillo de Windsor

"Como familia y como etíopes, queremos que sus restos regresen porque ese no es el país en el que nació", dijo a la BBC un descendiente de la antigua corona de Etiopía, Fasil Minas.

"No estuvo bien" que lo enterraran en Reino Unido, agregó.

Conflicto británico-etíope

En 1862, en un esfuerzo por fortalecer su imperio, el padre del príncipe, el emperador Teodoro II , buscó una alianza con Reino Unido, pero las cartas que defendían su caso no obtuvieron respuesta de la reina Victoria.

Desde un punto de vista británico, esto fue para mantenerlos a salvo y evitar que fueran capturados y posiblemente asesinados por los enemigos de Teodoro, que estaban cerca de Magdala, según Andrew Heavens, autor de The Prince and the Plunder(en español, "El príncipe y el saqueo"), que relata lo que le sucedió a Alemayehu.