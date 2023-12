Por qué las gaitas venezolanas se llaman así (y no, no es solo música de Navidad)

Un instrumento

De hecho, cuando le cuento a un amigo marroquí sobre este artículo, me dice que en su país hay un instrumento que se llama “ghaita” y que con ese mismo nombre se conoce un tipo de música.

Descubro después que no solo es popular en Marruecos, también lo es en Argelia y Mauritania .

¿Berber?

El músico e investigador austriaco Michael Vereno escribió “Gaita and gajda - Musings on a Strange History of Names” (Gaita y gajda - Reflexiones sobre una extraña historia de nombres).