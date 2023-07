Por qué las lunas de Saturno son tan difíciles de encontrar y qué revelan sobre la historia del sistema solar

Desde que la humanidad comenzó a mirar hacia el cielo, nuestra luna nos ha devuelto la mirada desde su órbita a una distancia relativamente corta de nuestro planeta. Es el satélite natural más visible de nuestro sistema solar, pero no es el único.

Difíciles de detectar

Ahora bien, simplemente observar una luna no significa que ya sea oficialmente una luna. Algunos de los nuevos satélites ya se habían visto antes, pero hay un largo proceso que tiene que ocurrir antes de que la Unión Astronómica Internacional los denomine oficialmente lunas. Se trata de varios años de observaciones constantes.

En 1655, el astrónomo holandés Christiaan Huygens descubrió la mayor de las lunas de Saturno, Titán , más grande que el planeta Mercurio. Jean-Dominique Cassini tardó 16 años más en descubrir Jápeto y, más tarde, Rea , Dione y finalmente Tetis en 1684. No fue sino hasta 1789 cuando el astrónomo alemán William Herschel identificó Mimas y la luna helada Encélado .

Pero resulta que algunas lunas no siguen estas reglas .

Los planetas también tienen satélites irregulares cuyas órbitas no siguen una trayectoria predecible alrededor del plano ecuatorial de su planeta anfitrión. Sus órbitas son más elípticas e inclinadas, se alejan más del planeta y a menudo siguen una dirección distinta a la del planeta alrededor del sol. Además, muchos son mucho más pequeños.

La revolución digital

En el 2000, el propio Gladman tuvo un día de campo utilizando esta nueva técnica. " Fueron 12 las que descubrí en 2000 con un par de telescopios", afirma. "Las cámaras de mosaico multi-CCD de gran formato empezaron a estar disponibles en telescopios de gran apertura. Y así se podía capturar suficiente cielo como para que encontrarlas no fuera pescar en la oscuridad".

"Antes, cuando las cámaras CCD no eran muy grandes, lo hacía todo a ojo. Pero ahora que los conjuntos de datos son enormes, eso no es factible de hacer. Tenemos programas informáticos que toman el fotograma, encuentran todos los objetos, eliminan todo lo que no se mueve y buscan lo que se mueve".