Por qué los mayores avances de la humanidad habrían sido imposibles sin los pegamentos

De hecho, no es exagerado decir que ha sido la base de muchos de nuestros mayores avances tecnológicos.

Lo fascinante es que investigar rastros como ese no sólo revela información sobre cómo se usaban esos materiales sino que da una visión de cómo eran esos primeros humanos.

Quiénes éramos

"El problema es que la gente en la Edad de Piedra no tenía recipientes a prueba de fuego".

" Pero eso es objeto de debate . Yo diría que es necesario tener algún tipo de comprensión de conceptos muy abstractos como el tiempo, pero hay arqueólogos que no estarían de acuerdo".

Esas no son las únicas pistas sobre nuestros antepasados que nos han dado los pegamentos.

Aunque la razón por la cual lo masticaban no está clara, la ventaja para la posteridad de que lo hicieran, sí: "El alquitrán de abedul es como una cápsula del tiempo pues realmente protege el ADN" .

Los científicos pudieron obtener ADN, que utilizaron para descifrar el código genético de quien llamaron "Lola", y extrajeron primera vez un genoma humano antiguo completo de algo que no fue hueso humano.

Sustancia milagrosa

Cuando los colonizadores llegaron de España a Mesoamérica, se encontraron con un material que los maravilló : no se parecía a nada que hubieran visto antes.

No obstante, las prendas de caucho tenían unos defectos importantes: se volvían quebradizas a temperaturas bajo cero y malolientes y pegajosas con el calor .

Los europeos se habían llevado la sustancia mágica, pero no su secreto, y les tomó siglos dilucidarlo .

Hoy es tan omnipresente que a veces no lo valoramos.

Las suelas de goma en nuestros zapatos acolchonan nuestros pasos mientras se agarran al pavimento para que no resbalemos.

¡A volar!

Por razones culturales, no tecnológicas, la madera fue abandonada, al menos por los contratistas militares en el período de entreguerras, ya que la consideraban un material anticuado. Los aviones eran el futuro y los querían de metal.

Si has estado en un avión recientemente, probablemente estabas volando en una estructura compuesta.

Las heridas de guerra

Eso indicaba posibles aplicaciones médicas, pero inicialmente no eran viables, pues el superpegamento podía ser irritante y hasta tóxico.

Envió equipos quirúrgicos con aerosoles de cianoacrilato a la guerra en Vietnam, para usar en soldados con heridas tan graves que los cirujanos no podían tratarlas con técnicas convencionales.

A pesar de su éxito en situaciones de combate, no estaba claro si los superpegamentos podrían usarse en la atención médica de rutina y existía la preocupación de que pudieran causar cáncer.

Hora de desprenderse

Ese poder de adherencia plantea un problema: no se pueden despegar.

Los dispositivos electrónicos actuales contienen más pegamento que nunca, no sólo para mantener todos los elementos en su lugar, sino para que sean resistentes, impermeables y más estilizados.

Si bien podrían usarse tornillos en algunos casos, esa no es una solución universal.

Los tornillos, en este caso, no servirían.

* Este artículo es una adaptación de la serie "Glued Up: The Sticky Story of Humanity". Si quieres escucharla, haz clic aquí.