Por qué los palestinos portan llaves para conmemorar la "Nakba", la catástrofe que significó para ellos la creación del Estado de Israel

Geografía de la memoria

"Los palestinos saben que muchos de esos pueblos y esas casas ya no existen", explica el historiador palestino-estadounidense Rashid Khalidi, "pero la llave sigue siendo un símbolo del deseo de retorno a Palestina ", explica desde su despacho en la universidad de Columbia, donde ostenta la cátedra Edward Said de Estudios Árabes Modernos.

"Infiltrados" y "ausentes"

"Política sistemática"

"Las expulsiones no fueron un hecho fortuito de la guerra, sino de una política sistemática. No se puede convertir un país mayoritariamente árabe en un Estado judío sin cambiar la demografía. Los líderes sionistas entendieron desde la década de los 30 que no era posible crear una mayoría judía simplemente con la inmigración, tendrían que transferir a los árabes", señala Khalidi, que también es codirector de la prestigiosa revista académica "Journal of Palestine Studies".