Por qué muchas mujeres rusas viajaron a Argentina para dar a luz en el último año

Según las autoridades migratorias, las mujeres no tenían pasaje de regreso y tampoco sabían explicar dónde harían turismo.

¿Redes delictivas?

Según los datos que brindó Carignano a TN, "en el último año ingresaron aproximadamente 10.500 personas", de las cuales "7.000 ya no están en el país".

"No es un delito venir (a Argentina) a tener un hijo , en tanto y en cuanto lo hagas con una visa y lo hagas de acuerdo a la normativa obligatoria", aclaró.

"El problema que vemos con estas personas es que llegan, tienen a los hijos, los anotan como argentinos, dejan un poder a los apoderados, se van de A rgentina y no vuelven más ".

A través de un video enviado a BBC Mundo, la funcionaria aclaró que "nosotros no hacemos tests de embarazos, ni hacemos este tipo de preguntas de si [las personas que ingresan] están embarazadas o no, así que no tenemos manera de saber".