Por qué no hay que tomarse en broma los ronquidos

"Solía bromear con familiares y amigos sobre los fuertes ronquidos de mi marido, pero en el fondo, realmente me molestaban", dice Arunika Selvam, una mujer casada de 45 años de Singapur.

"Me preocupaba que si hablaba de esto con mi marido, él se ofendería", agrega.

¿Qué es la apnea de sueño?

Sathyamurthy advirte que la afección no tratada puede afectar muchos aspectos de la salud física y mental tanto del roncador como de su pareja, incluido su deseo sexual.

Otros problemas de salud

Esto no es necesariamente malo. La terapeuta de relaciones Sara Nasserzadeh recomienda a menudo que las parejas duerman separadas, con o sin ronquidos, ya que comenzar el día con una buena noche de sueño puede fomentar una relación más saludable para ambos miembros de la pareja.

Hablar del tema

Aunque Arunika Selvam vive en Singapur, un país altamente desarrollado con uno de los PIB per cápita más altos del mundo, encontrar una cama en otro lugar de la casa no es una posibilidad para ella.

"Tal vez, después de tener relaciones sexuales, tal vez en un momento en el que estén de buen humor y se sientan conectados", añade Nasserzadeh, autor de "Love by Design - 6 Ingredients to Build a Lifetime of Love" (Amor por diseño: 6 ingredientes para construir una vida de amor).