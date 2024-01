Por qué se desvanece el Taiwán que China quiere

El Taiwán democrático ya no está tan de acuerdo con darle lugar a su antiguo líder. La pujante identidad de la isla vuelve a ponerse a prueba este sábado, cuando Taiwán elige su nuevo gobierno.

A su vez, hay una generación más joven, ambivalente, que desconfía de las cuestiones de identidad. Ellos se sienten taiwaneses, pero no ven la necesidad de que Taiwán declare la independencia. Desean la paz con China, quieren hacer negocios con ella, pero no quieren formar parte de ella.

El público explota en aplausos cuando sube al escenario Chiang Wan-an , el bisnieto de Chiang Kai-shek y estrella emergente del KMT. "Me gusta mucho, es muy lindo", dice la mujer de la guirnalda. "Espero que algún día sea presidente".

"Yo soy chino. Taiwán es sólo una pequeña isla. Mira China", dice un hombre de unos 50 años entusiasmado con los recientes lanzamientos espaciales chinos. "Por supuesto que deberíamos reunificarnos; quizá no ahora, pero algún día debemos hacerlo".

Hay pocos jóvenes entre la multitud y los que están no parecen sentirse atraídos por el legado del KMT. "No voto al partido, votó al candidato", dice Lin Chen-ze. "Me siento taiwanés, pero quiero la paz. El Partido Democrático Progresista [gobernante] lleva ocho años en el poder. Es hora de un cambio y Hou Yu-ih es un buen hombre, es honesto y eficiente".