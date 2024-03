"Preferiría no haber hecho esta película": Mstyslav Chernov, director del documental premiado con el Oscar "20 días en Mariúpol"

Estas son algunas de las desoladoras imágenes que conforman "20 días en Mariúpol" ( 20 Days in Mariupol ), merecedora este domingo del Oscar a la mejor película documental.

“Probablemente, soy el único director en este escenario en decir que no querría haber hecho su película", dijo al recibir el reconocimiento en Los Ángeles, Estados Unidos, junto al fotógrafo Evgeniy Maloletka y la productora Vasilisa Stepanenko , quienes trabajaron con él en el filme.

En su discurso, el documentalista también pidió apoyo para Ucrania y afirmó que su trabajo ayudará a que aquellos que han dado su vida en este conflicto no sean "olvidados".

"No puedo cambiar la historia. No puedo cambiar el pasado. Pero ustedes son algunas de las personas más talentosas del mundo y podemos asegurarnos de que la historia quede clara y que la verdad prevalezca" , añadió.

Esta es la primera vez que una película ucraniana gana un Oscar. Lo logró frente a una sólida lista de competidores, que incluía a Four Daughters ("Las hijas de Olfa"), Bobi Wine: The People’s President, To Kill a Tiger y el documental "La memoria infinita", dirigido por la chilena Maite Alberdi.