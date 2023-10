Premio Nobel de Medicina 2023: qué es el ARN mensajero por el que premiaron a Katalin Karikó y Drew Weissman

En qué consiste el ARN mensajero

¿Por qué el método es tan innovador?

"Esta técnica tiene algunas ventajas importantes. Primero, seguridad. Como no usa el virus, no hay peligro de que cause infecciones en personas con muy baja inmunidad, algo que puede ocurrir con vacunas como la de la fiebre amarilla o la de poliomielitis, por ejemplo. La vacuna de ARNm es apta para todo el mundo", le dijo a BBC Mundo Norbert Pardi, inmunólogo y profesor de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos.