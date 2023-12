“Priscilla”: los obstáculos que enfrentó Sofia Coppola para filmar la historia de Elvis Presley desde la perspectiva de su exesposa

Si nos remontamos a no hace mucho tiempo, al verano boreal de 2022, el director Baz Luhrman hacía su espectacular regreso a la pantalla gigante con su llamativa película biográfica "Elvis", una extravagante producción de colorido y ostentación con un presupuesto de unos US$85 millones.

Es una interpretación más discreta, aunque igualmente exquisita, de la vida bajo la implacable observación de los focos desde el punto de vista de la esposa del rey de rock and roll.

Pero en la más reciente lectura del libro de Priscilla, Coppola tuvo un cambio de parecer. "Realmente me sorprendí de cuánto me pude identificar con este y lo vívida que era su historia", explica.

"Así que llamé a Priscilla y ella estaba receptiva. Me encantó que el libro se enfocara tanto en ella y su relación y lo íntima que era la historia".

"Es muy importante para mí poder mostrar la perspectiva femenina. Me gusta que haya más mujeres directoras, pero sigue siendo un porcentaje tan pequeño", me dice.

En cuanto a las comparaciones con Luhrman, Coppola dice que no realizó su película en reacción a su extravagante filme "Elvis".

"Cuando empecé a trabajar en este pryecto, me hablaban de cómo Baz estaba haciendo la suya: '¿Estás segura de que quieres hacer esto si ya hay una película de Elvis?'. Y yo respondía: 'Aún mejor, es muy interesante que el mundo de la cultura se concentre en él y luego, un año después, vean el mismo tipo de historia, pero desde el punto de vista de ella… que tengan este contrapeso'".

"Creo que es un rezago de la cultura de esta industria. Es frustrante, pero siempre estoy en la lucha y simplemente me alegro de poder hacer mis películas independientemente y encontrar personas que crean en ellas".

Creatividad

Y además tuvieron otro problema: debido a asuntos de derechos de autor, no podían usar nada de la música de Elvis.

"Originalmente queríamos tener tres canciones de Elvis, pero siempre supe que tal vez no podríamos obtenerlas. Quería que realmente se enfocara en la historia de ella [de Priscilla]… y para mí es muy importante tener a Dolly Parton, para contar con la voz de una mujer al final", comenta Coppola.

La película termina con la canción de Parton I Will Always Love You ("Siempre te amaré"), una canción que la cantante de música country rehusó permitir que Elvis grabara porque su mánager, el coronel Tom Parker, insistía en recibir la mitad de los derechos de edición.