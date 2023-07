Profármacos, las sustancias que el cuerpo convierte en drogas ilegales y que evaden la detección policial

Una novedad no tan novedosa

El gobierno de Reino Unido se apresuró a incluir este profármaco en la lista de sustancias controladas en 2014, a pesar de que no había informes sobre incautaciones de drogas o daños conocidos. Desde entonces, se han identificado muchos profármacos más .

Difíciles de detectar

Dado que no se conoce la lista de estos compuestos y que mínimos cambios químicos pueden dar lugar a diferentes patrones de análisis, estas nuevas drogas son fáciles de contrabandear. Y ello explica por qué muchas sólo han aparecido en informes policiales en la última década .

Mientras que Francia, Japón y Reino Unido han incluido nominalmente el ALD-52 y el 1p-LSD en sus leyes sobre sustancias controladas, en Estados Unidos y Canadá hay que demostrar que son análogos -es decir, que poseen una estructura molecular similar y pueden causar los mismos efectos- o no están contemplados en las listas negras .

Los obstáculos a superar

No obstante, muchos profármacos no se unen a los receptores antes de ser convertidos. Cuando una sustancia no figura en la legislación como controlada y se exigen pruebas de laboratorio (de similitud molecular o de unión a receptores), hay más margen para la discrepancia en los tribunales.