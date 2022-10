Protestas en Irán: las jóvenes que se dieron cuenta de que se puede vivir de otra manera y están dispuestas a arriesgar su vida

"Si no nos unimos, un a a un a , nos convertiremos en la próxim a Mahsa Amini" , es otro de sus gritos, en referencia a la joven kurda que murió bajo custodia policial tras supuestamente llevar el velo de forma "inadecuada".

Las protestas por esta muerte no dan señales de disminuir, a pesar de la violenta respuesta de las autoridades, representando el desafío más audaz a la República Islámica desde su establecimiento, en 1979.

Lucha por un futuro mejor

"Espero que dentro de unos años, cuando mire hacia atrás, me sienta feliz de que todo haya cambiado para mejor", se le oye decir mientras cae la noche a su alrededor, en el video obtenido por el servicio persa de la BBC.

La familia de Hadis me dijo que la mataron a tiros casi una hora después.

"No somos como la generación anterior"

Y agrega: "No ven perspectivas de un futuro mejor con este régimen y eso les da coraje".

"No somos como la generación anterior de hace 20 años que no sabía cómo era la vida fuera de Irán", dice en un video en su canal de YouTube.

"Nos preguntamos por qué no nos divertimos como los jóvenes de Nueva York y Los Ángeles", agrega.

Su familia está bajo presión para aceptar la narrativa gubernamental y no ha hablado con los medios.

En un video, Sarina canta la canción de Hozier Take Me to Church. Escrita por la frustración ante la influencia de la Iglesia católica en Irlanda, se ha convertido en un himno mundial por la libertad.