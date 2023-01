Qué busca la inédita y controvertida ley de criptomonedas aprobada en El Salvador que redobla la apuesta de Bukele por el bitcoin

¿Qué son los bonos volcán?

Si eventualmente el país cayera en cesación de pagos (default), el inversor que compró los bonos perdería su dinero. Y si, por otro lado, eso no ocurre, no hay garantía de que el precio del bitcoin vaya a subir cuando le paguen sus fondos en la divisa digital.

¿Paraíso fiscal de activos digitales?

Pago de deudas

"Que (el bitcoin) se volviera una moneda de curso legal no trajo el desarrollo que prometió, no trajo mayor inversión extranjera, no trajo remesas más baratas, no trajo inclusión financiera para las mayorías", dice la diputada opositora Claudia Ortiz.