Qué cambia para los jubilados en Colombia con la histórica reforma de pensiones de Petro (y cómo se compara a otros países de América Latina)

Un avance para los más vulnerables

Imaginemos que nos encontramos con un trabajador rural. Este señor está a pocos meses de cumplir 62 años, la edad de jubilación de hombres en Colombia, pero no recibirá pensión porque jamás cotizó.

En concreto, estos se beneficiarán del pilar solidario de la reforma que, junto a otro pilar llamado semicontributivo, busca ampliar la cobertura de las jubilaciones y proteger a aquellos que nunca cotizaron o no cumplen los requisitos para acceder a la pensión.

Un sistema de 4 pilares

"El problema es que en nuestro sistema de reparto lo ahorrado no alcanza para pagar pensiones y se da un subsidio, pero este es más alto mientras más alto es el aporte. O sea, mientras más oportunidades laborales tiene la persona", continúa Olivera, quien también fue presidente de Colpensiones y viceministro de empleo y pensiones en el gobierno colombiano.

"Una política pública debería concentrarse en los más vulnerables y no en los menos vulnerables. Al movernos a este sistema de pilares se reduciría esa regresividad", señala Olivera.

La reforma establece que los hombres con 900 semanas cotizadas y las mujeres con 750 se les continuará aplicando la norma actual. Es decir, que no estarán obligadas a aportar al fondo estatal una parte de sus ingresos en el caso de que estén en uno privado.

¿Es sostenible el nuevo sistema?

"Tarde o temprano los números no van a dar si no se producen más cambios. El álgebra no miente y habrá que buscar otros mecanismos para financiar la solidaridad", añade.