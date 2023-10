Qué dice la Autoridad Nacional Palestina sobre su rival político Hamás y el ataque a Israel

Y el Ministerio de Asuntos Exteriores de la ANP publicó en redes sociales una declaración en la que decía que han “advertido repetidamente contra las consecuencias de bloquear el horizonte político y no permitir que el pueblo palestino ejerza su legítimo derecho a la autodeterminación”, culpando a Israel de la “destrucción del proceso de paz” , algo que el gobierno israelí niega.

"No se trata de si hay apoyo o no hay apoyo. Estoy aquí para representar a mi pueblo, al pueblo palestino, por lo que está pasando. No estoy aquí para condenar a nadie”, apuntó.