Qué efectos tienen las microsiestas, los descansos de sólo unos segundos que puede que ocurran sin que te des cuenta

No estamos hablando de una siesta de cinco minutos en el sofá mientras miras una serie frente a la televisión. Eso es mucho tiempo en el mundo de la microsiesta. Aquí las siestas se miden en segundos.

Si bien no existe una definición única que utilicen los científicos, muchos estudios se centran en el sueño que dura de uno a 15 segundos cada vez.

Parece funcionar para ellos, pero para el ser humano moderno, las microsiestas no tienen tan buena reputación .

Las situaciones de vida o muerte en la que los humanos debemos permanecer alerta implica más bien conducir una gran caja de metal por una carretera a altas velocidades, y no evitar a un depredador.

Los científicos, con sede en Christchurch, Nueva Zelanda, esperaban un poco de siesta, pero no tanto.

Sí, las personas acababan de almorzar y estaban acostadas, pero aún así, no estaban privadas de sueño y cualquiera que haya estado dentro de un escáner de resonancia magnética (IRM) sabrá que en el fondo hay un ruido de golpeteo constante.

No parece el lugar ideal para quedarse dormido.

No es sorprendente que las microsiestas sean aún más comunes en personas con narcolepsia. Pero las investigaciones sugieren que la mayoría de nosotros las padecemos.

Pero a diferencia de ellos, las personas que dormían seis horas por noche no se dieron cuenta de que estaban tan fatigadas. Simplemente siguieron adelante.

Y no siempre sabemos que hemos tenido una microsiesta. En un estudio, se invitó a las personas a tomar siestas diurnas deliberadamente en el laboratorio y luego los investigadores las despertaron después de un minuto, cinco minutos, 10 minutos o 20 y les preguntaron si habían estado dormidos o no.

El equipo especula que esto podría ser una respuesta inconsciente al quedarse dormido, un intento de no dormir, sino de permanecer despierto.

Esto no se observa en sueños más prolongados ni en siestas, lo que sugiere que las microsiestas son diferentes del sueño normal y no solo más cortas.

Al analizar con más detalle los datos de este experimento nueve años después, el equipo encontró no una disminución, sino un aumento de las ondas delta, beta y gamma durante una microsiesta, lo que respalda la idea de que cuando nos quedamos dormidos, pero deberíamos estar concentrados, nuestro cerebro es consciente de esto y trabaja para iniciar un proceso que nos despierte nuevamente.

Cuando no estás conduciendo, es posible que estas horas de sueño no importen mucho, arriesgándote a perderte unos segundos de una película o una obra de teatro o, en el peor de los casos, avergonzándote si te descubren durmiendo mientras alguien te habla.

Así, no podemos arriesgarnos a sufrir siestas no planificadas mientras conducimos, por momentáneas que sean.

Cuando se sienten cansados los conductores intentan mantenerse despiertos tocándose la cara o el cuerpo (no dan detalles, pero supongo que esto significa algo parecido a abofetearnos la cara para intentar despertarnos).

Mientras tanto, como conductores, debemos ser conscientes de que tenemos sueño, lo cual es más difícil de lo que parece teniendo en cuenta que no siempre detectamos que nos hemos quedado dormidos un segundo.

Y si sabemos que estamos agotados, no siempre basta con esforzarnos por concentrarnos.

Esto quedó evidenciado por las muertes entre los pilotos que regresaron a Inglaterra después de los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial, escribió el investigador del sueño Jim Horne en su libro “Sleepfaring: a Journey Through the Science of Sleep”.