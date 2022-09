Qué es el estímulo supranormal, el curioso fenómeno por el que los instintos pueden ser retorcidos

La aguja no podía darles comida, pero aún así la preferían a sus madres.

El experto con plumas

Estos famosos embaucadores no crían a sus polluelos. Las hembras ponen sus huevos en nidos de otras aves más pequeñas y dejan a su futuro bebé en manos del desprevenido ave huésped... los padres no vuelven a ver a sus polluelos nunca más.

"Aprovecha el sistema nervioso del ave huésped de tal manera que simplemente no puede resistirlo y el impostor en el nido, que no tiene nada que ver con su propia descendencia y en quien no tienen ningún interés genético, termina esclavizándolo".