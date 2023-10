Qué es el paso de Rafah y por qué Egipto se resiste a abrirlo para permitir la salida de los que huyen de Gaza

El paso fronterizo de Rafah, que conecta este pequeño territorio palestino con Egipto, es la única puerta de Gaza que no está controlada directamente por Israel, que ha instaurado un férreo bloqueo sobre la Franja y no permite la entrada de alimentos, agua o combustible.

La situación, sin embargo, no es sencilla para Egipto, que necesita coordinarse con Israel para poder abrir la frontera y teme, entre otras cosas, que abrir las puertas de Gaza suponga recibir decenas de miles de refugiados en su territorio, quizás de forma permanente.

Qué es el paso fronterizo de Rafah

Rafah no es un paso fronterizo al uso , sino uno que abre por temporadas; su apertura intermitente suele ser noticia, por ejemplo, en los medios egipcios. Peregrinos que quieren viajar a la Meca, estudiantes y enfermos que van a tratarse a hospitales egipcios son de los pocos afortunados que logran cruzarlo con permiso.

La enorme mayoría de los palestinos que viven en la Franja no han salido jamás del minúsculo territorio, de apenas 365 km2.

Por qué Egipto lo mantiene cerrado

Egipto se ha negado, por el momento, a abrir el paso para que salgan los extranjeros si Israel no permite a cambio la entrada de ayuda humanitaria para asistir a los gazatíes.

Sin embargo, ha dejado claro que no permitirá que la cuestión se resuelva a expensas de otros , según publicaba la agencia egipcia de noticias MENA, en referencia al riesgo de que los palestinos sean empujados hacia el Sinaí.

Egipto no quiere que el Sinaí, ese triángulo desértico de tierra que se encaja entre el canal de Suez y la frontera con Israel y con Gaza, se convierta, como ocurrió con zonas de Jordania y de Líbano, en un campo de refugiados palestinos permanente.

Varias declaraciones de miembros del gobierno israelí que sugerían que los palestinos de Gaza podían desplazarse, no solo al sur de la Franja, sino al Sinaí, “han hecho que el gobierno egipcio no solo sospeche, sino que esté convencido de que el gobierno israelí quiere acabar con la presencia de palestinos en Gaza empujándolos hacia Egipto y esto no es aceptable porque sería el fin de la cuestión palestina”, apunta a BBC Mundo el politólogo Mustafa Kamel el Sayyid, que enseña en la Universidad Americana de El Cairo.