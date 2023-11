Qué es la ley del esfuerzo inverso y cómo explica que fracasemos por esforzarnos demasiado

La forma de evitar que la arena movediza te engulla es no esforzarte tanto : dejar de luchar e irte recostando con calma , para que el peso se distribuya y se reduzca la presión, lo que te permite arrastrarte hasta estar a salvo.

Algo parecido hay que hacer cuando no puedes conciliar el sueño, o te da un ataque de risa en un momento inconveniente, o no puedes recordar algo: en vez de obligarte a tratar de hacer lo que no estás pudiendo, relájate y haz o piensa en otra cosa.