Qué es lo que más energía consume en una casa y cómo conseguir ahorrar

Un buen aislamiento del hogar

Ajustar termostatos y cerrar puertas

"La temperatura de confort no debe superar en invierno los 23 ºC. Una temperatura entre 21 y 23 ºC es una temperatura adecuada. Cada grado puede suponer un incremento, dependiendo del equipamiento de cada casa, de entre un 7 y un 10%, más cerca del 7%", detalla el experto.

Uso eficiente de los electrodomésticos

Si no necesitas agua muy caliente, lavar la ropa a 40ºC en vez de a 60ºC supone un ahorro considerable en tu factura de la luz.