¿Qué es más saludable y económico: cocinar con freidora de aire o en el horno?

1. La freidora cocina haciendo circular aire caliente alrededor de la comida

2. La freidora de aire cocina más rápido que un horno convencional, pero solo en cantidades pequeñas

"Si está cocinando para cuatro o seis personas, no le ahorrará tiempo porque necesitará varias tandas en la freidora", dice el científico de alimentos.

3. La freidora de aire sirve para preparar comida "crujiente"

4. ¿Es más saludable?

"Si hay exceso de grasa , se escurrirá hasta el fondo y no la comerás".

5. La freidora de aire consume menos energía que el horno

"El pollo tardó unos 35 minutos en cocinarse en el horno, y el medidor me dijo que usé 1,05 kilovatios de electricidad por hora. La freidora tardó 20 minutos y el medidor indicó un uso de 0,43 kilovatios por hora".

6. Una freidora de aire nunca reemplaza completamente a un horno, pero funciona

Jakub no cree que una freidora de aire pueda reemplazar totalmente un horno. "Obviamente, no puedes asar un pollo entero en una freidora. O al menos no un pavo", dice.