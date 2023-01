Qué es Mensa, la organización de superdotados en la que ingresó un niño británico de 3 años

La edad no es un problema para entrar en Mensa. Tampoco la nacionalidad, la política, la religión, el estatus socioeconómico, la raza o la profesión. El único requisito es, sin embargo, inalcanzable para la enorme mayoría de los mortales: estar en el percentil 98 de un test de inteligencia.

La organización se llamó en un principio "The High IQ Club" (el club del alto coeficiente intelectual), pero finalmente se decidieron por la palabra en latín "mensa", que significa "mesa" y con la que quisieron representar la idea de que todos sus miembros se sentaban como iguales alrededor de ella.

Entre otros servicios, Mensa ofrece apoyo a niños con alto coeficiente intelectual , cuyas familias y educadores no siempre cuentan con las herramientas necesarias para identificar y estimular a estos menores precoces.

Vida difícil

Para algunos niños, de hecho, la superdotación puede llevarles a vivir una infancia desgraciada, como relató el presidente de Mensa España, Javier González Recuenco, a BBC Mundo. Recuenco sufrió bullying en el colegio por ser diferente, pero sus padres no eran conscientes: "Tienes la sensación de que tus padres no se enteran de nada. Le daba las notas a mis padres, me daban un beso en la frente encantados y yo lo único que pensaba era en tirarme debajo del siguiente autobús".