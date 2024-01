Qué fue la sacarocracia y cómo influyó en el florecimiento de la esclavitud en las colonias del imperio español en América Latina

Si bien en 1820 la Corona española reconoció que debía ponerse fin al comercio de esclavos, no fue hasta 1870 que los barcos dejaron de cruzar desde África a América con personas secuestradas para el trabajo forzado.

Son una serie de familias que se convierten en las más ricas de todo el mundo atlántico, unos auténticos potentados que compran voluntades, que sobornan a quien haga falta para garantizar que, aunque el comercio de esclavos es una actividad técnicamente ilegal a partir de 1820, no solamente continúa, sino que florece.

Pero no solo eso. Se utilizaba un sistema de subasta por acciones, como el de una empresa moderna.

Esas acciones se vendían con gran éxito entre la población cubana, entre personas que no asumiríamos que eran grandes traficantes ni grandes dueños de esclavos, sino gente con un pequeño acceso a dinero o a crédito que se incorporaba porque era un negocio enormemente rentable.

Por otro, una visión más pragmática de las autoridades británicas que dicen: “Si ponemos fin al comercio de esclavos en nuestras colonias de Jamaica y de Barbados, tenemos que conseguir que nuestros aliados militares y políticos hagan lo mismo, porque si no, vamos a competir con una enorme desventaja”.

Los británicos habían luchado con los españoles y los portugueses en la guerra contra los ejércitos napoleónicos en España, y durante ese tiempo no solamente surge una relación política y militar muy estrecha, sino que también los británicos entran a conocer perfectamente las finanzas y las penurias del Tesoro español y se generan dinámicas de superioridad imperial.

Si tú me debes dinero, yo voy a tener mayor peso en fijar tu política doméstica, y en función de lo bien que te portes, exigiré que el pago de la deuda se haga más rápido o más lento, o que te diga: “No te preocupes, no hace falta que me lo devuelvas”.