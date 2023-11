Qué hace a Bankso, en Bulgaria, uno de los lugares más atractivos del mundo para los nómadas digitales

La variedad de eventos sociales es abrumadora, incluyendo clases de salsa, cenas, juegos de mesa, deportes, viajes a aguas termales, concursos y barbacoas. Muchos están abiertos a todos, sean nómadas digitales o no.

"Cuando llegan por primera vez, mucha gente dice: 'Oh, esto es un poco tranquilo. No estoy segura de que haya nada para mí'", dice Becky Bottjer, que dirige el espacio de coworking Altspace. "A los dos o tres días, dicen: ‘Ya no puedo tener más salidas, necesito tomarme un día de descanso'".