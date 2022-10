Qué se considera exactamente infidelidad emocional y qué efecto puede tener en una pareja

Concepto moderno

Históricamente, señala, no se esperaba que un cónyuge satisficiera las necesidades emocionales de su pareja. El matrimonio a menudo se basaba en la seguridad económica, la geografía, los lazos familiares y los objetivos reproductivos; en los matrimonios que no estaban fundados en el amor, se entendía que las personas podían encontrar la realización emocional en otra parte.

Cómo definir la infidelidad emocional en la era digital

Pero la revolución digital ha ofrecido muchas más formas para que la gente se conecte, desdibujando las líneas entre lo que es y no es una reunión o interacción, además de ofrecer una forma más anónima de comunicarse a través de pantallas que pueden permitir que las personas sientan que no se están rompiendo las reglas.

Por supuesto, las personas tendrán diferentes puntos de vista sobre lo que está y no está permitido. Mientras que algunos podrían considerar que dar me gusta a la publicación de redes sociales de una persona en particular es una infidelidad, otros podrían pensar que esto no es motivo de preocupación.