Qué se sabe de la red de trata de cubanos reclutados por Rusia para combatir en Ucrania que fue denunciada por el gobierno de la isla

El gobierno señaló que no promueve que se permita o se patrocine que ciudadanos cubanos participen en acciones bélicas dentro del conflicto entre Ucrania y Rusia.

“Cuba no forma parte del conflicto bélico en Ucrania. Está actuando y actuará de manera enérgica contra quien, desde el territorio nacional, participe en cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento o mercenarismo para que ciudadanos cubanos hagan uso de las armas contra cualquier país”, añade el documento.

“Estamos en una ciudad que no conocemos, en una situación en la que no queremos estar”, añadió.

Hasta el momento no hay un dato oficial del gobierno ruso sobre la presencia de soldados cubanos en su ejército.

Debido a que Rusia no le exige visa de turista a los cubanos para entrar, existe una creciente comunidad en el país. En 2019 se contó el ingreso de 28.000 cubanos, aunque se desconoce cuántos de ellos se quedaron de forma permanente en suelo ruso.

De albañiles a soldados

Sin embargo, como dijeron familiares de Velázquez en distintos medios, no fue finalmente reclutado debido a que solo tiene un riñón.

Pero otros cubanos que acompañaron a Velázquez en el viaje, pero que no revelaron su identidad, señalaron que habían sido engañados mediante un contrato para remover los escombros en las ciudades rusas afectadas por la guerra, pero terminaron reclutados en el ejército ruso.

Familiares de los jóvenes cubanos señalaron que dos mujeres, una de ellas de nacionalidad rusa, convencieron a los jóvenes de firmar el contrato -que no estaba escrito en español- y después los hicieron viajar.

“La señora nunca pudo explicar realmente lo del trabajo y ahora mi sobrino no sabe qué hacer en una ciudad en la que no conoce a nadie y en la que no hablan su idioma”, explicó Mayein Leyva, tía de Velázquez.