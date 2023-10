Qué se sabe del ataque a un hospital de Gaza que dejó cientos de muertos y del que se culpan mutuamente israelíes y palestinos

Hamás e Israel han intercambiado miles de proyectiles desde que se inició el conflicto el pasado 7 de octubre. Pero hasta ahora no hay evidencias claras de quién lanzó el proyectil contra el hospital de Al-Ahli.

" Partes del hospital están en llamas" , relató a la BBC el cirujano británico-palestino Ghassan Abu Sittah. "No sé si es el servicio de urgencias, pero seguro que el quirófano sí. Parte del techo se ha caído. Hay cristales por todas partes".

¿Quién es el responsable?

Hasta ahora no está claro quién es responsable del ataque al hospital. Videos que no han podido ser verificados de manera independiente muestran el lanzamiento de cohetes y una explosión en tierra, pero no se advierte qué tipo de misil era ni su origen.