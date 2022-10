Qué se sabe del ataque de la guardería en Tailandia en la que murieron 37 personas

¿Cómo se desarrolló el ataque?

Después de todo, lo conocían porque su hijo asistía al mismo centro, aunque no había estado allí desde hacía un mes.

¿Quiénes son las víctimas?

"Cuando escuché las noticias sobre el tiroteo, simplemente me desmayé", dijo Duangphan.

Otra abuela, Nipha Lawongsechaison, de 46 años, dice que perdió a un nieto y una nieta en el ataque. "Estoy llena de tanto dolor... [y] ira porque no puedo hacer nada", dice.Ella no es la única.

Otros también dicen que están llenos de dolor y de preguntas sin respuesta. "¿Por qué se desquitó con los niños? ¿Por qué matarlos cuando no le hicieron nada?" dice Naliwan Dungkhet, de 27 años, cuyo sobrino Capitán, de dos años, también murió en el ataque.

Su ex esposa se casó con el atacante que la mató a ella y al hijo de tres años de Norraburh, Worraphat."Estaba en la fábrica [cuando] un amigo me fijo que mirara las noticias. Llamé a mi ex esposa y a mi hijo para ver si estaban bien, pero nadie respondió", dijo.