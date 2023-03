"¿Que si dolió? ¡Todavía me duele!" Christ Rock bromea sobre la bofetada que le dio Will Smith en la ceremonia de los Oscar

El cómico estadounidense Chris Rock está cansado de hablar sobre la tristemente célebre bofetada que Will Smith le propinó durante la ceremonia de los Oscar, pero quiere dejar algo en claro: dolió.

Desde el incidente, Will Smith se ha excusado diciendo que la rabia que tenía "embotellada" lo llevó a actuar así .

"La gente dice cosas como, '¿Si dolió?' ¡Todavía me duele! Tengo el tema Summertime sonando en mis oídos", expresó Rock, refiriéndose a la canción que Smith grabó en 1991.

"A todos nos han puesto los cuernos, a todos aquí les han puesto los cuernos, pero ninguno de nosotros ha sido jamás entrevistado en televisión por la persona que nos puso los cuernos", bromeó Rock. "Ella le causó mucho más dolor a él que el que él me causó a mí".

Otros opinaron que el humorista se sobrepasó con los chistes que hizo de tomar el lado de los dueños de esclavos en la reciente película de Will Smith, Emancipación,

En el momento culminante con el que Rock finalizó su programa especial, Rock explicó por qué optó por no responder con agresión.

"¡Tengo padres! ¡Porque me criaron!", expresó Rock. "¿Y saben lo que mis padres me enseñaron? No pelees en frente de gente blanca".