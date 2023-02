Qué significa ser apátrida y qué supone que un país despoje de la nacionalidad a sus ciudadanos como ha hecho Nicaragua con más de 300 opositores

Una pena "desproporcionada"

"Ellos no son extranjeros y ahora los convirtieron en nada y en nadie. La decisión de las autoridades de Nicaragua los puso en una situación terrible, porque los deja en un limbo, sin ningún referente. Ningún Estado te va a recibir si no tienes nacionalidad y, en consecuencia, no tienes pasaporte. Y no puedes ir a tu país porque eres nada, eres nadie. Conservas tu nombre, pero desapareces de las actas legales y administrativas del Estado", dice el experto a BBC Mundo.