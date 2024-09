Qué son las Divine 9 y qué papel están jugando para que Kamala Harris pueda ganar las elecciones de EE.UU.

Como organismos no partidistas que son, no citaron en su comunicado a la aspirante presidencial demócrata.

Una de las suyas

"Es todo lo que necesitaban decir. El miembro promedio entenderá la tarea, que consiste en lograr que Kamala Harris sea electa", le aseguró a Axios Gregory Parks, profesor de Derecho, afiliado a Alpha Phi Alpha y coautor de A Pledge With Purpose: Black Sororities and Fraternities and the Fight for Equality ("Un compromiso con propósito: las hermandades y fraternidades negras y la lucha por la igualdad").