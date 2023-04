Qué tan efectivas son las cada vez más populares apps de fertilidad

"Me enseñó tanto sobre mi ciclo que cuando llegó el momento de hacer el cambio y planificar un bebé, me sentí tan en sintonía con mi cuerpo", escribió.

Un portavoz de Natural Cycles le dijo a la BBC: "Igual que con cualquier anticonceptivo, es importante que el producto se use correctamente para maximizar la eficacia, ya que ningún método es 100% efectivo para prevenir el embarazo, incluso cuando se usa perfectamente".

Los expertos subrayan que los condones son el único tipo de anticonceptivo que puede prevenir el embarazo y proteger contra las infecciones de transmisión sexual (ITS).

"No es adecuado para todas las mujeres"

Sin embargo, la doctora Annabel Sowemimo, de la clínica de salud sexual del NHS en Leicester, Inglaterra, afirma que el método no es adecuado para todas las mujeres.

"Si tu estilo de vida no es estable, si no estás en el mismo lugar y no tienes acceso a tu calendario, tu termómetro, si tu patrón de sueño es irregular, todas estas cosas pueden dificultar y reducir la confiabilidad del método", advierte.