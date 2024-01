"Queremos despedirnos de ustedes, que fueron nuestro bien más preciado en el mundo": niños que huyeron de los nazis y se refugiaron en Reino Unido

Cuando se hizo un corte en la cabeza con un radiador en casa, John fue llevado al médico, quien le aseguró que necesitaba puntos, pero le dijo: "yo no coso a judíos".

"Creo que el momento de la verdad llegó cuando mi madre se quitó el reloj, me lo pasó por la ventanilla y me dijo: 'esto es para que nos recuerdes' ", relata.

La última carta

Cuando reciban esta carta, la guerra habrá terminado, porque nuestro amigo mensajero no podrá enviarla antes. Queremos despedirnos de ustedes, que fueron nuestro bien más preciado en el mundo, y solo por poco tiempo pudimos conservarlos.

El destino no nos abandona desde hace meses. En enero de 1942, los Weiler fueron capturados; todavía no sabemos dónde están y si todavía están vivos. En junio, la abuela Betty. En septiembre, tía Marion, tío Will y Paul. En octubre, sus abuelos Steiner. En noviembre, su bisabuela de 90 años y los Berman. En diciembre será nuestro turno.