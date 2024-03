"Quería volver a ella": el soldado ucraniano amputado y ciego que se mantuvo vivo gracias a la voz de su esposa

Cuando Serhiy comenzó lentamente a recuperar la conciencia en su cama de hospital en Kyiv, se dio cuenta de que no podía ver, hablar ni sentir sus piernas, pero podía escuchar la voz de su esposa Valeria. Consolado, volvió a perder la conciencia.

"Eso es lo que me mantuvo luchando" , le dice al podcast Ukrainecast de la BBC.

"Hasta entonces sólo había tenido pesadillas. Sueños terribles en los que me demolían, me destruían, me masticaban, y luego la luz para recuperar la conciencia era su voz... Porque quería volver a ella. Superar esto, estar con ella."