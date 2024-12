Quién es Fabio Ochoa, el hijo menor de la legendaria familia del cartel de Medellín liberado tras pasar 25 años en una prisión de EE.UU.

Que los cuatro fueran colombianos, millonarios y de Medellín no era coincidencia, pues los hermanos Ochoa eran considerados como parte del círculo más próximo a Escobar y como sus más leales colaboradores en esa organización criminal de la que fueron cofundadores.

Fabio, sin embargo, no corrió con la misma suerte, pues una vez fuera de la cárcel volvió a participar en actividades criminales, por lo que terminó siendo detenido y deportado a Estados Unidos , donde esta semana recuperó su libertad tras pagar 25 años de una condena de 30 años de cárcel.

Uno de los "más buscados"

Colombia, por su parte, era sacudida por la corrupción y la violencia derivada del accionar de los narcotraficantes que abiertamente lanzaron una brutal campaña de violencia y amenazas para presionar a las autoridades para que no permitieran su extradición a EE.UU.

De la entrega voluntaria a la extradición

En el año 1990, Fabio Ochoa se entregó a las autoridades colombianas para ser juzgado y procesado a cambio de la promesa de que no sería extraditado a Estados Unidos.

Sus hermanos mayores también hicieron lo mismo. Todos recuperaron su libertad en 1996, bajo la promesa de que no volverían a traficar con drogas .

Más allá de las 14 apelaciones ante los tribunales, en Bogotá y Medellín se desplegaron grandes vallas publicitarias en las que aparecía su rostro junto al mensaje: "Ayer me equivoqué, hoy soy inocente".

También publicaron un gran aviso en la prensa dirigido al entonces presidente Andrés Pastrana en el que Ochoa decía: "Me entregué a la justicia con la garantía de que no sería extraditado. Yo he cumplido. Usted debe cumplir".