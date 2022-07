Quién fue Vitruvio, el genial arquitecto militar que inspiró el famoso dibujo de Leonardo da Vinci

No sólo incluye consejos prácticos para el diseño y construcción de templos y viviendas, la educación y capacitación de arquitectos, pero también una gama fascinante de información sobre ingeniería romana y tecnología, desde maquinarias de guerra hasta acueductos y relojes de agua.

Una era de expansión y construcción

Se estima que nació entre 80-70 a.C. en la antigua Roma y se le da el nombre de Marco Vitruvio Polión, aunque no hay certidumbre sobre el primero y último nombre, así que se ha simplificado a Vitruvio.

Vivió durante un período de turbulencia política . Después de décadas de guerras civiles, Roma estaba haciendo la transición de república a lo que hoy se conoce como el Imperio Romano y nuevos grupos sociales estaban emergiendo y adquiriendo puestos de poder a los que no habían tenido acceso.

El nuevo emperador César Augusto no sólo estaba interesado en la conquista del mundo conocido sino en la construcción para incrementar la majestad del imperio , señaló a la BBC Alice König, profesora de estudios latinos y clásicos de la Universidad de St. Andrews, Escocia.

Los principios de la buena arquitectura

Uno de sus conceptos más influyentes es la llamada Triada V itruviana , la noción de estabilidad, utilidad y belleza (firmitatis, utilitatis, venustatis) como las cualidades de una estructura. Estos tres elementos se unen para crear algo que es bello, coherente, en armonía con la naturaleza y no se puede tener la una sin la otra.

Habla de cómo cada habitación debe cumplir su propósito y estar orientada perfectamente. Las bibliotecas hacia el norte para que los libros no se humedezcan, los comedores hacia el occidente para aprovechar el sol poniente. Las casas deben estar ubicadas de manera que se ajusten al clima donde se están construyendo.

Un nuevo lenguaje

Los tres libros restantes, que eran los que más le interesaban, particularmente el último, sobre las armas de guerra . Estaba muy interesado en la mecánica y los detalles de estas, aunque se han vuelto muy difíciles de entender para el lector, porque las ilustraciones se han perdido y su uso del idioma no es tan preciso ni claro.

"Creo que él estaba tratando de crear un nuevo lenguaje", opinó la doctora Serafina Cuomo, profesora de historia de la Universidad de Durham. "Nada como eso existía antes en latín, mucha de la terminología técnica que trata de usar no existía.

No hay referencias contemporáneas de que lo hubiesen leído, aunque Plinio el Viejo, escribiendo en 17 A.D. en su gran enciclopedia del mundo natural cita a Vitruvio en tres ocasiones como fuente en relación a las maderas, pigmentos y piedras. 30 años después, Frontino lo cita como una autoridad en el tamaño o calibre de las tuberías.

"Su influencia en la Edad Media fue esporádica", expresó la doctora Cuomo, seguramente porque en esa época cristiana las descripciones de Vitruvio de templos paganos no eran muy compatibles. "Pero su real apogeo fue en el Renacimiento".

Simetría y proporcionalidad

"Cuando los arquitectos renacentistas lo conocen, Andrea Palladio en particular, sus iglesias cristianas empiezan a parecerse a templos griegos", indicó Robert Taverner, profesor emérito de Arquitectura y Diseño Urbano del London School of Ecomomics.

