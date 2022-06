Quiénes eran Dom Phillips y Bruno Pereira, el periodista británico y el indigenista brasileño desaparecidos en la Amazonía

Escucha esta nota aquí

Un prolífico periodista enamorado de Brasil y un aliado de los indígenas, así describen respectivamente a Dom Phillips y Bruno Pereira algunos de quienes los conocieron.

Ambos hombres, un periodista británico el primero y un indigenista brasileño el segundo, desaparecieron en una zona remota de la selva amazónica en Brasil el 5 de junio.

Y tras buscarlos durante 10 días, la policía de Brasil anunció este miércoles que uno de los detenidos en relación a la desaparición, Amarildo da Costa de Olivera, había dado detalles de cómo habían sido asesinados y que llevó a las autoridades a un punto donde se encontraron dos cadáveres.

Aunque la policía aún trabaja en identificar los restos y en esclarecer los motivos del asesinato, los familiares de Phillips emitieron un comunicado diciendo que tienen "el corazón roto" y agradeciendo al equipo de búsqueda haberse internado en la inhóspita región para rescatarlos.

La operación de búsqueda de Philips y Pereira había sido criticada por organizaciones no gubernamentales y algunos familiares de los desaparecidos, quienes se quejaron de la demora en el despliegue de las fuerzas armadas.

Fue a medida que crecía el escándalo por la desaparición que se fueron incorporando al operativo la policía, al ejército y a la marina de Brasil.

Un periodista "calmado" y un "héroe"

"A diferencia de muchos periodistas, Dom no tenía opiniones acerca de todo, por lo menos no en voz alta. Siempre parecía estar más calmado que todo el mundo", describe a Phillips su amigo y colega Andrew Downie en un texto para la BBC.

"Aún lo puedo ver, sonriendo y entornando los ojos ante algún comentario desenfrenado que se hubiera lanzado en la mesa mientras disfrutábamos de nuestras copas de viernes por la noche".

Un amigo de Bruno Pereira que prefirió no dar su nombre le contó al diario británico The Guardian que a los trabajadores de la agencia estatal para los pueblos indígenas de Brasil, FUNAI, "no les gusta que los llamen héroes".

"Pero no hay manera de coincidir con esa modestia. Estas personas son héroes y Bruno es uno de ellos [...] Su valentía vive en cada persona que ha acompañado su caso desde su desaparición. Está en todo brasilero que pida justicia", agregó.

En BBC Mundo te contamos quiénes eran estos dos personajes, defensores del medioambiente y de los derechos de los pueblos indígenas que viven en la profundidad de la selva amazónica.

De la música a la selva

Dom Phillips tuvo una carrera prolífica.

A sus 57 años, había sido corresponsal de medios de renombre como The Guardian, The Washington Post y Financial Times.

Llegó a Brasil en 2007 en busca de material para su primer libro, una mirada íntima al mundo de la música electrónica a través de sus protagonistas, los DJs.

"Se enamoró de Brasil y cuando terminó el libro, se quedó. Brasil era su lienzo en blanco, como lo había sido para muchos inmigrantes que lo antecedieron, y Dom estaba listo para comenzar a pintar una nueva vida", dice Downie.

Al momento de su desaparición, estaba escribiendo un libro sobre desarrollo sostenible.

Para eso había acudido a Pereira, un experto indigenista al que había conocido un año antes en la misma región en la que se les perdería la pista.

El "aliado de los indígenas"

En el valle del Yavari, el área en la que desaparecieron Phillips y Pereira, viven más de 20 grupos indígenas. Muchos de ellos nunca han tenido contacto con seres humanos externos a sus tribus.

En la zona también convergen grupos armados que se financian con el narcotráfico, la minería y tala ilegal, debido a su cercanía con las fronteras con Colombia y Perú.

Es una zona que Pereira conocía "como la palma de su mano", dice Downie.

Había sido su área de trabajo durante años, mientras ejerció el cargo de director de la División de Pueblos Indígenas Aislados del FUNAI.

Sin embargo, con la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia del país, empezaron los recortes presupuestales a organizaciones de este tipo y Bruno abandonó la entidad.

Desde 2018 trabajaba de manera independiente en el área, ayudando a los pueblos indígenas en su lucha por la protección ambiental y de su integridad cultural.

Reuters La desaparición de Dom y Bruno generó protestas en varias comunidades indígenas por la inseguridad en sus áreas

Esto lo había convertido en objetivo de amenazas de grupos armados que operan en la zona y que podrían ser afectados por las propuestas ambientalistas de las comunidades.

Fue en ese momento que conoció a Phillips.

A ambos se les perdió la pista cuando regresaban por el río a la capital del estado, Atalaia. Se les vio vivos por última vez en una comunidad ribereña, río arriba de Atalaia.

