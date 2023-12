¿Quiénes son los hutíes y por qué están atacando a los barcos que navegan por el mar Rojo?

¿Cómo han atacado los hutíes objetivos israelíes?

Tras el inicio de las operaciones militares de Israel en Gaza, los rebeldes hutíes dispararon varios misiles y aviones no tripulados hacia territorio israelí.

Israel dijo que el barco no era suyo y que no había ningún israelí entre su tripulación, pero informes no confirmados sugirieron que el barco podría haber tenido un propietario israelí.