"Quítate todas esas capas y verás quién eres realmente": la joven que competirá en la final del certamen de belleza de Miss Inglaterra sin maquillaje

La estudiante de 20 años será la primera persona en competir sin maquillaje en la final del concurso Miss Inglaterra, en sus casi 100 años de historia, en un intento por mostrarles a las niñas que no tienen que usarlo para sentirse hermosas.

Pero mientras que las ganadoras de ediciones anteriores de esta ronda volvieron a maquillarse para la final, ella no lo hará.

"Quería demostrar que tenemos una opción ", le dijo a la BBC. "No tenemos que usar maquillaje si no queremos".

El peso del maquillaje

"Nunca me sentí cómoda con quien era, nunca me sentí cómoda en mi piel ", dice.

Raouf no se opone a usar maquillaje en general y lo seguirá haciendo en otras ocasiones.

"Está bien usar maquillaje para realzar tu apariencia o para ocasiones especiales, pero no debería definirnos. Se trata de tener la elección. Quería demostrar que no tenemos que usar maquillaje si no queremos".